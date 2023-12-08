В Беларуси зафиксирован значительный рост заболеваемости корью начиная с ноября – за этот период зарегистрировано более 90 случаев заболевания. Общее число заболевших с начала года превышает 140 человек.

Сложная эпидемиологическая ситуация сконцентрирована, в основном, в Брестской, Гомельской, Минской областях и столице.

Среди заболевших наибольшее число – дети до 18 лет, что составляет 48% от общего числа зараженных, в том числе свыше 40% – младенцы до года.

Среди взрослых наибольший процент заражений приходится на возрастную группу от 20 до 49 лет – около 37%.

Главной проблемой является отсутствие прививок от кори:

Не привиты или отсутствуют данные о вакцинации у 74% заболевших.

Дети, которые не были привиты (ввиду недостаточного возраста для вакцинации или из-за отказа родителей), составляют 90%.

Корь представляет серьезную угрозу из-за своей высокой заразности. Она сопровождается высокой температурой, общим недомоганием, поражением слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, а также высыпаниями на коже.

У детей без прививок корь может иметь тяжелое течение, с длительной лихорадкой и высоким риском осложнений, таких как пневмония и энцефалит. Последствия инфекции могут проявиться через 6–10 лет в виде подострого склерозирующего панэнцефалита – прогрессирующего и часто фатального заболевания центральной нервной системы.