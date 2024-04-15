За март в Витебске и Витебском районе выявлено увеличение числа случаев укусов клещей среди детей

Здоровье
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В марте в Витебске и Витебском районе к медикам обратились 9 человек после укусов клещей, причем большинство пострадавших – дети.

Первый случай обращения в текущем году был зафиксирован 1 марта в деревне Добрейка Витебского района. В сравнении с прошлым годом, когда первый укус был зафиксирован 18 марта в агрогородке Октябрьская, число случаев увеличилось.

Из девяти пострадавших от укусов клещей семеро – дети и подростки до 17 лет, что превышает аналогичный показатель за прошлый год более чем в два раза.

Большинство нападений клещей произошло при посещении лесных территорий и сельской местности.

С начала года среди жителей Витебска и Витебского района зарегистрировано 14 случаев болезни Лайма, однако все они связаны с укусами клещей в прошлом году.

Уровень заболеваемости Лайм-боррелиозом в текущем году остался на уровне предыдущего периода.

Специалистами Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья были исследованы 3 клеща, из которых 2 оказались инфицированными боррелиями, вызывающими болезнь Лайма, согласно информации, опубликованной на сайте центра.

«Самые главные враги человека в дикой природе – это он сам, незнакомый человек и клещи»

здоровье клещи
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