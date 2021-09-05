500 жителей Витебска подверглись нападению клещей за 8 месяцев

В Витебске за истекшие 8 месяцев 2021 года клещи покусали 500 человек, еще 701 человек подвергся нападению иксодовых клещей в Витебском районе.

Всего же за этот период в учреждения здравоохранения Витебска и Витебского района за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось 1596 человека — 395 з них пострадали на разных территориях Витебской области и за её пределами, сообщает Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

Больше всего клещи кусали людей в деревне и на даче — 806 (50,5%) случаев, а также в лесу — 487 (30,5%) случаев.

С начала 2021 года в Витебске и Витебском районе зарегистрировано 29 случаев болезни Лайма, при этом 7 случаев связаны с укусами клещами еще в прошлом году.

На анализ в Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья поступило 260 клещей, у 88 (33,8%) из них выявили боррелии — микроорганизмы, вызывающими болезнь Лайма.