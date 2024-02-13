В Полоцкой городской больнице наблюдается серьезный дефицит персонала, достигающий трети необходимых специалистов. Несмотря на этот факт, руководство учреждения предпочитает игнорировать проблему и подчеркивает успешность работы за 2023 год, сообщает vitebskspring.org.

На заседании медико-санитарного совета были объявлены результаты деятельности больницы за прошедший год, ориентированной на обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности услуг. Однако отчет указал на недостаточную укомплектованность персоналом – всего 62,6% физических лиц и 91,75% дневных отделений. Это означает, что часто на одного специалиста приходится несколько обязанностей, либо вовсе отсутствуют необходимые кадры.

Проблемы, выявленные в 2023 году, сохраняются и в текущем. Руководитель здравоохранения Витебского облисполкома Михаил Вишнявецкий выделил срочные задачи, включая решение проблем с кадровым обеспечением и высокотехнологичным оборудованием. Председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович считает, что нехватку персонала можно компенсировать врачебной этикой и чутким отношением к пациентам.