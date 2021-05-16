Медицина Витебской области лишилась 1800 медработников за год

Фото: TUT.by
Витебск
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В Витебской области резко сократилась численность врачей и медработников среднего звена. Количество медработников сократилось на 1800 человек за 2020 год. Такие данные приводит Белстат в опубликованном статистическом сборнике по Витебской области.

Количество медицинских работников среднего звена снижалось и в предыдущие годы. Так, за период с 2017 по 2019 годы их стало меньше на 449. Однако, в минувшем году сокращение численности медработников резко возросло. Так, в 2020 году количество медработника среднего сократилось на 1451 человек. Врачей за тот же период стало меньше на 375 человек. Их осталось работать в системе здравоохранения всего 4295 человек. Отметим, что за три предыдущих года (2017-2019 гг), количество практикующих врачей сократилось всего на 23 человека.

Кроме того, за 2020 год в Витебской области сократилось количество больничных коек (на 293) и посещений врачей на амбулаторном приеме (на 1478).

Такие резкие изменения негативно влияют на уровень жизни населения и здоровье населения.

Напомним, что в марте 2020 года заместитель министра здравоохранения Беларуси Наталья Жукова воодушевленно рассказывала как «сильно изменится система здравоохранения Витебской области«. Изменений к лучшему не наступило. Наоборот, ситуация резко ухудшилась.

Обещания властей платить медикам «конские» зарплаты так и остались пустым звуком. Наоборот, врачам хронически недоплачивали. Врачи тщетно пытались отстаивать свои права. Врачи вынуждены были уходить под давлением. Многих увольняли подло, против воли народа и здравого смысла. Некоторые уходили, сделав заявление. Но чаще медики уходили молча.

Власти эффективно боролись с любыми признаками инакомыслия и проявления гражданской позиции. К великому сожалению, результаты этой пирровой победы мы будем долгое время ощущать на себе.

Несмотря на силовое разрушение системы здравоохранения, оставшиеся врачи продолжают самоотверженно бороться за сохранение жизни и здоровья граждан. Негосударственные общественные организации и волонтеры протягивают руку помощи жителям региона.

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