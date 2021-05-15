В Витебске целую неделю будут бесплатно принимать врачи. Как к ним попасть?

Витебская городская центральная поликлиника. Юлия Балобина, терапевт. Фото Антона Степанищева.
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С 17 по 21 мая жителей Витебска приглашают на бесплатные консультации к врачам. По инициативе Красного Креста они пройдут в средней школе № 28 (улица «Правды», 43), сообщает горисполком.

Консультации проведут врачи Витебского медуниверситета (ВГМУ), областных онкологического и эндокринологического диспансеров, а также клинического центра психиатрии и наркологии.

Расписание приема:

  • 17 мая, 9.00−15.00 — кардиолог
  • 18 и 19 мая, 9.00−15.00 — невролог
  • 20 мая, 9.00−13.00 — онколог
  • 20 мая, 14.00−16.00 — психотерапевт
  • 21 мая, 10.00−14.00 — эндокринолог.

Рекомендуется взять с собой на прием амбулаторную карту, выписку из истории болезни или другие медицинские документы.

На консультацию нужно предварительно записаться — по телефону: 8 0212 24-64-81.

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