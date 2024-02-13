В чем преимущества получения европейского паспорта?

Большинство претендентов на получение гражданства стремятся получить паспорт лучшего качества, чем тот, который у них уже есть. Почему многие бизнесмены, инвесторы и люди, желающие улучшить качество своей жизни, задумываются о получении европейского гражданства, чем оно как привлекательно. На сайте представлены ряд преимуществ, которые помогают вам понять перспективы и возможности гражданства ЕС. Приглашаем к прочтению.

Преимущество европейского гражданства для белорусов

Страны, входящие в Европейский Союз, позволяют владельцам паспортов жить, работать и учиться в любой стране из 27 стран ЕС, что существенно ускоряет и упрощает организацию личной или деловой поездки/

Безвизовый въезд в более чем 150 стран мира, включая страны Европы.

Приобретение европейского гражданства может улучшить ваши возможности путешествовать и вести бизнес по всему миру.

Граждане ЕС имеют право голосовать на выборах в Европейский парламент.

Готовность работать в любой стране Евросоюза, жить без ограничений по времени и учиться в престижных университетах на выгодных условиях также сделает гражданство ЕС международным.

Выгодные налоговые ставки позволяют вам эффективно управлять своими деньгами, имея при этом открытую дверь на рынок ЕС.

Отличная мобильность. Европейские паспорта обладают самым высоким уровнем мобильности среди всех паспортов в мире и более чем в 160 странах мира.

Бесплатное или субсидируемое образование. Есть несколько причин хотеть учиться в Европейском Союзе. В Европе расположены старейшие и самые престижные университеты мира. Обучение в Европе предлагает отличные возможности для международного общения и профессионального развития, города с большим культурным разнообразием, превосходное качество жизни и, конечно же, 27 разных стран с бесплатным или очень доступным обучением.

Доступ к национальным пособиям здравоохранения. Согласно действующим европейским законам, граждане Европейского Союза пользуются взаимным медицинским обслуживанием, когда они находятся в одной из 27 стран-членов ЕС. Эти права применяются независимо от статуса проживания, пока они находятся в ЕС. Большинство национальных систем здравоохранения в Европе бесплатны для граждан ЕС. То есть, если вы переедете в страну Европейского Союза, вы сможете воспользоваться доступным медицинским обслуживанием, отправить своих детей в школу в любой стране ЕС почти бесплатно и получить пенсионное пособие, когда придет час.

Европейское гражданство как залог успеха

В заключение, европейское гражданство представляет собой ценный ресурс, обеспечивая ряд практических преимуществ и защиту прав в условиях современного глобализированного мира. Актуальность этого гражданства становится особенно заметной для тех, кто стремится к мобильности, социальной стабильности и гармоничному сочетанию личных и профессиональных интересов.