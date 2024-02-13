В чем преимущества получения европейского паспорта?

Большинство претендентов на получение гражданства стремятся получить паспорт лучшего качества, чем тот, который у них уже есть. Почему многие бизнесмены, инвесторы и люди, желающие улучшить качество своей жизни, задумываются о получении европейского гражданства, чем оно как привлекательно. На сайте представлены ряд преимуществ, которые помогают вам понять перспективы и возможности гражданства ЕС. Приглашаем к прочтению.
Преимущество европейского гражданства для белорусов
- Страны, входящие в Европейский Союз, позволяют владельцам паспортов жить, работать и учиться в любой стране из 27 стран ЕС, что существенно ускоряет и упрощает организацию личной или деловой поездки/
- Безвизовый въезд в более чем 150 стран мира, включая страны Европы.
- Приобретение европейского гражданства может улучшить ваши возможности путешествовать и вести бизнес по всему миру.
- Граждане ЕС имеют право голосовать на выборах в Европейский парламент.
- Готовность работать в любой стране Евросоюза, жить без ограничений по времени и учиться в престижных университетах на выгодных условиях также сделает гражданство ЕС международным.
- Выгодные налоговые ставки позволяют вам эффективно управлять своими деньгами, имея при этом открытую дверь на рынок ЕС.
- Отличная мобильность. Европейские паспорта обладают самым высоким уровнем мобильности среди всех паспортов в мире и более чем в 160 странах мира.
- Бесплатное или субсидируемое образование. Есть несколько причин хотеть учиться в Европейском Союзе. В Европе расположены старейшие и самые престижные университеты мира. Обучение в Европе предлагает отличные возможности для международного общения и профессионального развития, города с большим культурным разнообразием, превосходное качество жизни и, конечно же, 27 разных стран с бесплатным или очень доступным обучением.
- Доступ к национальным пособиям здравоохранения. Согласно действующим европейским законам, граждане Европейского Союза пользуются взаимным медицинским обслуживанием, когда они находятся в одной из 27 стран-членов ЕС. Эти права применяются независимо от статуса проживания, пока они находятся в ЕС. Большинство национальных систем здравоохранения в Европе бесплатны для граждан ЕС. То есть, если вы переедете в страну Европейского Союза, вы сможете воспользоваться доступным медицинским обслуживанием, отправить своих детей в школу в любой стране ЕС почти бесплатно и получить пенсионное пособие, когда придет час.
Европейское гражданство как залог успеха
В заключение, европейское гражданство представляет собой ценный ресурс, обеспечивая ряд практических преимуществ и защиту прав в условиях современного глобализированного мира. Актуальность этого гражданства становится особенно заметной для тех, кто стремится к мобильности, социальной стабильности и гармоничному сочетанию личных и профессиональных интересов.
Постсоветские страны, Европа, Африка, Америка и Азия. Куда белорусов пустят без виз