Житель Бешенковичского района привез из России корь

На территории Витебской области установлены случаи заболевания корью. В настоящее время ситуация в стране контролируемая, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



Заболел гражданин Беларуси, который в ориентировочные сроки заражения был в России.

В Республике Беларусь ежегодно регистрируются случаи завоза вируса кори на территорию страны (за исключением 2008, 2009, 2020, 2022 годов). В 2021 году было зарегистрировано три случая кори. В последние 10 лет наибольшая заболеваемость корью регистрировалась в 2018 и 2019 годах — более 2 случаев на 100 тысяч населения.



Корь — это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом, которое передается от человека к человеку через воздушно-капельный путь. Симптомы кори включают высокую температуру, кашель, насморк и высыпания на коже. В тяжелых случаях корь может привести к осложнениям, таким как пневмония, энцефалит и даже смерть.

Вакцинация является эффективным способом защиты от кори. В большинстве стран вакцинация против кори включена в национальную программу прививок, и она доступна для всех детей и взрослых. Рекомендуется пройти две дозы вакцины для полной защиты.