В Витебской области стартовала прививочная кампания против гриппа

Витебская область
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В Витебской области с 1 октября стартовала кампания по вакцинации против гриппа, прицельно направленная на вакцинирование около 40% населения региона. Прививка считается наиболее эффективным способом защиты от гриппа и предотвращения его осложнений.

Более 32% жителей области смогут получить бесплатную вакцинацию против гриппа. В текущем году на бюджетные средства будет использоваться трехвалентная вакцина “Гриппол плюс”, произведенная в Российской Федерации. Ей будут прививать население, находящееся в группах с высоким риском заражения гриппом и неблагоприятными последствиями его заболевания. Сюда входят: дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, дети и взрослые с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет, беременные, дети, учащиеся в детских дошкольных учреждениях и средних школах, студенты, медицинский персонал, а также лица, обеспечивающие жизнедеятельность населения.

Вакцина хорошо переносится практически всеми, включая и детей, и взрослых. Небольшие температурные реакции или легкое недомогание, которые могут возникнуть у некоторых пациентов, свидетельствуют лишь о том, что их иммунная система активно реагирует на вакцину.

Прививки абсолютно противопоказаны только в случае, если ранее после введения именно этой гриппозной вакцины у пациента возникли серьезные побочные эффекты или если у него есть сильные аллергические реакции на компоненты вакцины, в первую очередь, на куриный белок.

Для получения бесплатной вакцинации против гриппа можно обратиться в амбулаторно-поликлинические учреждения по месту жительства. Для работающих в организациях организованы специальные мобильные прививочные бригады, которые будут проводить вакцинацию на предприятиях в соответствии с заключенными договорами.

Можно ли заболеть после прививки от гриппа?

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