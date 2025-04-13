В школах Беларуси распространяется опасная «игра в обморок», дети теряют сознание

В белорусских школах учащиеся массово участвуют в опасной «игре», суть которой — вызвать кратковременную потерю сознания путём задержки дыхания и надавливания на грудную клетку, пишет педагогический портал defectolog.by.

Это — не новое интернет-развлечение, а хорошо забытая практика, известная ещё со времён СССР. Тогда школьники уже «выключали» друг друга, испытывая головокружение и «мультики перед глазами». Сегодня эта игра возвращается — с новыми последствиями.

Всё чаще родители сообщают, что их дети теряют сознание прямо в школе — в туалетах, коридорах, иногда даже на уроках. Причины объясняются школьной администрацией как «просто задержка дыхания», «низкое давление» или «стресс». Однако в ряде случаев детям требуется медицинская помощь, в том числе после травм головы при падении.

Механизм игры прост: подросток задерживает дыхание, после чего другой участник резко сжимает ему грудную клетку или шею. Это приводит к гипоксии мозга и кратковременному обмороку, который воспринимается как «кайф». Иногда это сопровождается судорогами.

Школы чаще всего замалчивают происходящее, не информируют родителей о рисках и не проводят профилактику. В некоторых случаях администрация предупреждает учителей и родителей «не выносить сор из избы», чтобы избежать огласки.

СМИ тоже хранят молчание — опасаясь, что публикации будут расценены как критика системы образования. Тем временем дети продолжают рисковать здоровьем — без осознания последствий, без защиты и без внимания со стороны взрослых.