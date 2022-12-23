Три учреждения общего среднего образования Витебской области участвуют в пилотном проекте по организации питания в школах

Министерство образования запустило пилотный проект по организации питания в учреждениях общего среднего образования. В нем примут участие 15 городских школ и гимназий, а также 6 школ в сельских населенных пунктах.

В Витебской области площадками республиканского пилотного проекта станут гимназия № 1 Витебска имени Ж. И.Алферова, средняя школа № 2 Городка имени А. П. Соболевского и Добромыслинская средняя школа имени Л. П. Тихмянова Лиозненского района.

Эксперимент продлится до 30 апреля 2023 года. В ходе его будет опробованы новые технологии приготовления пищи. Изменятся и некоторые принципы организации школьных обедов для дальнейшего применения положительного опыта.