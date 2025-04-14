В Витебской области до 8 июня действует запрет на лов рыбы

С 10 апреля по 8 июня 2025 года на территории Витебской области введён весенне-летний запрет на вылов всех видов рыбы. Мера направлена на сохранение популяции водных биоресурсов в период нереста, когда рыба особенно уязвима.

Что запрещено

Полный запрет распространяется на промышленное и любительское рыболовство в открытых водоёмах. Однако предусмотрены исключения для любителей: разрешается рыбачить только в светлое время суток с берега или искусственных сооружений (мосты, пирсы), при этом допускается использование одной поплавочной или донной удочки с одним крючком либо спиннинга с искусственной приманкой. Заходить в воду строго запрещено. Также в этот период запрещено использование маломерных судов, включая моторные лодки и надувные плавательные средства.

Ответственность за нарушение

За нарушение запрета предусмотрены серьёзные санкции. Штрафы за незаконный вылов рыбы исчисляются в тройном размере от нанесённого ущерба природе. В случае, если сумма ущерба превышает 100 базовых величин, виновному может грозить уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.