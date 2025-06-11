В Витебске открылись обновлённые рентген-операционные в двух ключевых медицинских учреждениях

В Витебске открылись две обновлённые рентген-операционные, оснащённые современным ангиографическим оборудованием. Они начали работу на базе Витебского областного клинического кардиологического центра и областной клинической больницы.

Обновление стало частью масштабной программы по модернизации системы здравоохранения региона. В новые ангиографические кабинеты установлено высокоточное оборудование, которое позволяет выполнять сложные диагностические и лечебные процедуры с минимальным вмешательством. Это значительно повышает эффективность оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультами, тромбозами и другими острыми состояниями.

Медики отмечают, что теперь в Витебске стало доступно больше малоинвазивных вмешательств, в том числе стентирование сосудов и проведение коронарографий в экстренном режиме. Благодаря цифровому управлению, новые рентген-операционные обеспечивают высокую визуализацию даже мельчайших сосудов, что критично при точной диагностике.

Также новое оборудование сократит время подготовки к операциям и восстановительный период для пациентов. Особое внимание при модернизации было уделено и условиям труда медперсонала: операционные оборудованы эргономичными рабочими местами и системами защиты от рентгеновского излучения.

По предварительным оценкам, обновлённые рентген-операционные смогут обслуживать до нескольких тысяч пациентов в год, в том числе и жителей отдалённых районов Витебской области.