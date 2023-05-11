В Витебской области находятся несколько тысяч украинских беженцев, они живут в тяжелых условиях

В Витебской области находятся около 400 граждан Украины, которые прибыли сюда после начала широкомасштабной агрессии России. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель Витебской областной организации Беларуского Красного Креста Галина Желанова.
Есть семьи из Артемовска (Бахмут – Прим. Ред.), Донецкой, Луганской, Херсонской областей, аннексированных Россией, сообщила чиновница. Среди перемещенных есть дети и пенсионеры.
По словам Желановой, примерно 3,5 тысячи беженцев с Украины осели в Витебской области Беларуси после начала военного вторжения России в Украину в 2014 году.
“Во время первой волны украинских беженцев в 2014 году в Витебскую область приехали 7 тыс. граждан этой страны (Украины – Прим. Ред.). Половина из них хорошо интегрировалась и живет на территории северного региона. Тем, кто нуждается, оказывают и психологическую поддержку”, – заявила пророссийская функционерка.
В Беларуси находятся минимум 87 детей, незаконно вывезенных российскими оккупантами из Украины.
“Сейчас продумываем варианты по оздоровлению украинских детей (87 ребят), оно планируется в Гомельской области, где ребят больше находится”, – сообщила Галина Желанова.
Украинские беженцы имеют в Беларуси множество проблем. Острой остается проблема жилья.
“По-прежнему острой остается проблема жилья для них, поэтому кризисный центр предоставляет услуги на два месяца. Мы помогаем адаптироваться людям, найти работу, жилье, чтобы они могли остаться в Беларуси”, – заявила Галина Желанова.
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