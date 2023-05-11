Умершего в Витебской тюрьме политзаключенного Николая Климовича похоронят завтра

Политзаключенного Николая Климовича, умершего в Витебской тюрьме, похоронят 12 мая на пинском кладбище. Об этом пишет “Позірк” со ссылкой на анонимный источник. Тело будет перевезено из Витебска в Пинск 11 мая.

Прощание запланировано у дома Николая Климовича. В 14:00 на пинском кладбище “Торгошицы” он будет похоронен.

О смерти Николая Климовича в витебской колонии №3 стало известно 7 мая. В феврале этого года суд Пинского района и Пинска приговорил мужчину к году колонии общего режима по статье о клевете на Лукашенко. Климовича отправили в колонию несмотря на инвалидность II группы по сердцу. В последнем слове на суде он заявил, что любой тюремный срок означает для него смерть.

8 мая Фонд BYSOL объявил срочный сбор на похороны Николая Климовича. Чтобы собрать около 5 тысяч евро, понадобилось всего 6 часов.

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