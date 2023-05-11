В Витебске женщина-водитель кроссовера совершила ДТП: трое пассажиров в больнице — фото

Сегодня около 13:30 на улице Кирова в Витебске, по предварительной информации, 57-летняя женщина-водитель Nissan в результате разгерметизации колеса потеряла управление и совершила столкновение с попутным микроавтобусом Mercedes. От удара легковое авто отбросило на тротуар.

Три пассажира маршрутки переданы медикам для обследования в учреждении здравоохранения.

Из-за ДТП на перекрестке ул. Кирова – Комсомольская затруднено движение транспорта.

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