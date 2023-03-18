Чиновник Николай Шерстнев заявил о том, что он намерен баллотироваться на пост председателя Ассоциации «Белорусская федерация футбола».



Напомним, что Николай Шерстнев потерял должность председателя Витебского областного исполнительного комитета после громкого коррупционного скандала. Но такие деятели не тонут. Шерстневу поступило “неожиданное” предложение занять должность председателя «Беларуской федерации футбола», сменив на посту бывшего силовика Владимира Базанова.

Бесконечно далекий от футбола Шерстнев объяснил почему он решил попробовать себя в качестве руководителя всего беларуского футбола.

“Прежде всего не буду скрывать, само предложение баллотироваться стало для меня неожиданностью. Тем не менее констатирую факт: Витебская федерация футбола выдвинула мою кандидатуру. А далее, всё взвесив, всё обдумав, я согласился. Ибо понял — это интересно, это хороший вызов! Конечно, назвать меня экспертом, то есть, досконально разбирающимся в футболе человеком, — не совсем правильно. Однако я из того времени, когда футбол переживал бум, являясь по-настоящему массовым видом спорта. Подле каждого многоквартирного дома — «поляна». Соревнования проходили повсеместно. Между школами, районами, организациями. Действительно огромный интерес, на пике которого находилась лучшая команда республики — минское «Динамо»” – сообщил Шерстнев.

Каждый болельщик может возглавить профессиональный футбол страны?

Похоже, что Николай Шерстнев довольно смутно представляет себе как именно нужно развивать профессиональный футбол в Беларуси. Никакой стратегии у него нет. Зато есть много лозунгов!

“Мое мнение таково: для возрождения интереса к футболу в стране необходимо повысить конкуренцию. Так, чтобы каждый матч чемпионата таил в себе непредсказуемую интригу. А вот существующая нынче обречённость на поражение есть сильнейшая ломка для любого спортсмена, которая лишает его воодушевления. В корне неправильно. На поле должны биться, или, как говорят в народе, «резаться» соотносимые по классу оппоненты. Тогда и мастерство будет расти, и болельщик вернётся на трибуны”, – поделился своим видением Шерстнев.

“Интересы государства” и “контроль” превыше всего…

“Обдумав предложение Витебской федерации футбола в таком ключе, и принял решение дать согласие баллотироваться. Почему не я?! У нас есть управляемость в стране. Мы можем всё. В том числе возродить массовый и детский футбол, что тоже важнейший момент. Интересы государства, футбольного актива и родителей совпадают: надо воспитать активного, порядочного, крепкого духом и телом человека”, – считает чиновник.

“На мой взгляд, чего в белорусском футболе явно не хватает — так это контроля. Он должен быть! Разумеется, без культа формализма. В том числе в отношении частных футбольных школ. Родители ведь тоже не отдадут своего ребёнка туда, где всё беспросветно. Но главные, базовые принципы должны быть чётко прописаны. Методологическая литература — это именно об этом. Кстати, я никогда не брался за уже идеально поставленное дело, которое надо только поддерживать. Наоборот, брал позиции «ниже дна не опустишься», чтобы предлагать нестандартные, подчас фантастические решения, которые отнюдь не всегда находили позитивный отклик. Поэтому я верю в себя и в свою возможность сформировать команду единомышленников, в которую войдут не только люди из АБФФ. Областные и районные федерации, управления спорта, физической культуры и туризма, тренеры и игроки, журналисты и энтузиасты футбола. Всё ради пользы и развития великой игры. И пусть это прозвучит пафосно, но так подытожу наше общение: если я берусь за дело — я его довожу до ума!” — сказал Шерстнев.

Безусловно, нынешние чиновники режима не бросят свои делишки. Они всегда готовы занять подвернувшуюся “жирную” должность. Опыт для этого им вообще ни к чему!

Отметим, что отчетно-выборная конференция АБФФ пройдет 22 марта.

Ранее сообщалось, что нынешний председатель федерации Владимир Базанов подал заявку на участие в переизбрании, однако либо за несколько дней до выборов, либо непосредственно в день конференции отзовет свою кандидатуру, а взамен получит должность первого заместителя федерации.

Таким образом, выборы пройдут на безальтернативной основе.

