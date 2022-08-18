Коррупция овладела государственными предприятиями в сфере сельского хозяйства

По информации УВД, в текущем году выявлено 689 экономических преступлений в сфере сельского хозяйства, из них 40% являются коррупционными.

К примеру, в самый разгар уборочной кампании были пресечены факты получения взяток должностными лицами шести агропредприятий Брестчины, которые незаконно «организовывали победы» в тендерах для своих, аффилированных структур. По коррупционным схемам осуществлялась закупка сельхозтехники, средств защиты растений, семян для выращивания кормовых сельхозкультур. Директора и агрономы колхозов брали взятки, совершенно не опасаясь последствий.

Использовались популярные в Беларуси коррупционные схемы. В ряде случаев в техническом задании при организации закупки указывались характеристики, которым соответствовала лишь нужная организация. Очевидно, что ввиду такой корыстной избирательности вести речь о честной конкуренции и качестве заготавливаемых кормов для животных затруднительно.

Установлено, что выплаты производились как в рублях, так и иностранной валюте.

В ГУБЭП МВД не исключают, что в ближайшее время могут быть выявлены новые факты деловой коррупции в сфере АПК. В начале текущего года аналогичные факты взяточничества вскрыты сотрудниками ГУБЭП МВД и столичного подразделения БЭП среди руководителей сельскохозяйственных предприятий Минской области. К ответственности привлечено 7 лиц. Работа в данном направлении продолжается.