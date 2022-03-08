Эксперт: Санкции Южной Кореи против России — тяжелый удар по экономике

Новые санкции Южной Кореи против России могут привести к прекращению торговли и окажут негативное влияние на всю экономику. Российская агрессия получает отпор в Украине. Солидарность с украинцами проявляют все больше частных компаний по всему миру. Свои санкции против России вводят правительства всех ведущих стран. Теперь к ним присоединяется и Республика Корея.

Южная Корея решила присоединиться к дополнительным санкциям против России в финансовом секторе, включая прекращение транзакций с Центробанком России и другие меры. О том, какие конкретно меры будут приняты, южнокорейская сторона объявит после консультаций с соответствующими ведомствами внутри страны. Сеул проинформирует об этом своих партнеров.

Новые санкции Южной Кореи против России, в том числе Центрального банка России, могут привести к сокращению или даже полному прекращению торговли между странами, что окажет негативное влияние на экономику, заявил начальник аналитического управления российского банка БКФ Максим Осадчий.

Отметим, что большинство санкций против России также будут распространены и на Беларусь, как на участника военной агрессии против Украины, с территории которого происходило вторжение оккупантов и обстрелы украинских городов и сел.

Напомним, что частная корейская компания Samsung уже прекратила поставки всей продукции в Россию, не дожидаясь решения своего правительства.

Сеул уже присоединился к международным санкциям против семи банков России, включая Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк и их дочерних компаний.

Республика Корея — это небольшое демократическое государство в Юго-Восточной Азии. Площадь государства всего 100 тыс. км² (для сравнения, площадь Беларуси — 207 тыс. км²). При этом Корея имеет ВВП как вся Россия. В стране бурно развиваются радиоэлектронная промышленность, финансовый сектор, автомобилестроение, космические технологии, судостроение и многое другое.

Россия уже столкнулась с нехваткой товаров повседневного спроса, в том числе продуктов питания. В России начали вводить ограничения на продажу продуктов питания и других товаров первой необходимости. Теперь Россия не сможет закупать технологии, современное оборудование, качественные автомобили и электронные устройства за рубежом. Происходит массовое бегство капитала из страны. Все это приведет к упадку. Полный экономический крах ожидается в ближайшие месяцы. Все чаще экономисты говорят о скором дефолте в России. Крупная российская технологическая компания Яндекс уже предупредила акционеров об угрозе дефолта компании.