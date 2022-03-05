В России начали вводить ограничения на продажу продуктов питания и других товаров первой необходимости

Крупнейший российский ритейлер X5 Group ввела ограничения на реализацию социально значимых товаров при рознице в одни руки. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Вчера Минпромторг России разрешил торговым сетям ограничивать продажу ряда социально значимых товаров в одни руки из-за возникшего дефицита.

Как заявили в ведомстве, с инициативой выступили сами торговые сети.

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Ретелеры отмечают резкий рост спроса на базовые продукты питания, в частности, товары бакалейной группы.

«В настоящее время в ряде регионов наблюдается резкий рост спроса на товары бакалейной группы — сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие продукты», — заявили в пресс-службе ретейлера.

На полках торговых сетей отсутствуют многие «товары первой необходимости». Ритейлер пытается решить проблему дефицита, поэтому вводятся серьезные гораничения.

«X5 ведет поиск решения для обеспечения непрерывных поставок товаров с повышенным спросом в магазины торговых сетей. Для того чтобы товары первой необходимости постоянно были на полках в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», магазины ограничивают большие объемы закупки некоторых товаров. Ограничения введены также в онлайн-гипермаркете «Перекресток Впрок», — пояснили в пресс-службе.

X5 Group — крупнейший по объему выручки российский ретейлер. На 31 декабря 2021 года под управлением компании находился 19 121 магазин. X5 Group управляет продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», цифровыми бизнесами «Vprok.ru Перекрёсток», «5Post», «Около» и медиаплатформой «Food.ru». Основной акционер X5 — CTF Holdings S.A., который входит в консорциум «Альфа-групп» (47,86% акций компании).