Из-за перебоев с продуктами питания Россельхознадзор отменил санкции для 19 предприятий из Беларуси

Россельхознадзор внезапно отменил искусственные ограничения на ввоз продукции в Россию из Беларуси и других стран. Ведомство было вынуждено отказаться от искусственных ограничений на поставки продукции 19 предприятий Беларуси.

Таким образом, власти РФ пытаются исправить тяжелую ситуацию с обеспечением населения базовыми продуктами питания.

Санкции России отменены для следующих предприятий Беларуси:

«Молоко», Витебск;

«Биоваст Лида»;

«Экомол Агро»;

«Биоком»;

Полесский производственный участок ОАО «Милкавита»;

Светлогорский филиал ПУП «Калинковичский молочный комбинат»;

«Верхний луг»;

«Октябрьский завод СОМ»;

«Беловежские сыры»;

«Кобринский маслодельно-сыродельный завод»;

Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»;

«Данон Шклов» (цельномолочная продукция);

птицефабрика «Рассвет», отделение Якимова Слобода;

птицефабрика «Рассвет»;

«Мясокомбинат Ляховичи»;

«Слуцкий мясокомбинат»;

«Мясоопт»;

«Солигорская пицефабрика»;

«Белоруснефть-Особино».

С этих предприятий будут поставляться молочная и мясная продукция, а также корма.

Россельхознадзор также разрешил ввоз с 5 марта:

груш из Боснии и Герцеговины;

косточковых плодов и орехов из Китая;

косточковых и семечковых плодов из Молдавии;

косточковых и семечковых плодов из Сербии;

картофеля из Бангладеш;

яблок из Азербайджана.

Также Россельхознадзор с 5 марта возобновил поставку инкубационного яйца с шести турецких предприятий.