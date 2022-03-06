Из-за перебоев с продуктами питания Россельхознадзор отменил санкции для 19 предприятий из Беларуси

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Россельхознадзор внезапно отменил искусственные ограничения на ввоз продукции в Россию из Беларуси и других стран. Ведомство было вынуждено отказаться от искусственных ограничений на поставки продукции 19 предприятий Беларуси.

Таким образом, власти РФ пытаются исправить тяжелую ситуацию с обеспечением населения базовыми продуктами питания.

Санкции России отменены для следующих предприятий Беларуси:

  • «Молоко», Витебск;
  • «Биоваст Лида»;
  • «Экомол Агро»;
  • «Биоком»;
  • Полесский производственный участок ОАО «Милкавита»;
  • Светлогорский филиал ПУП «Калинковичский молочный комбинат»;
  • «Верхний луг»;
  • «Октябрьский завод СОМ»;
  • «Беловежские сыры»;
  • «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»;
  • Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»;
  • «Данон Шклов» (цельномолочная продукция);
  • птицефабрика «Рассвет», отделение Якимова Слобода;
  • птицефабрика «Рассвет»;
  • «Мясокомбинат Ляховичи»;
  • «Слуцкий мясокомбинат»;
  • «Мясоопт»;
  • «Солигорская пицефабрика»;
  • «Белоруснефть-Особино».

С этих предприятий будут поставляться молочная и мясная продукция, а также корма.

Россельхознадзор также разрешил ввоз с 5 марта:

  • груш из Боснии и Герцеговины;
  • косточковых плодов и орехов из Китая;
  • косточковых и семечковых плодов из Молдавии;
  • косточковых и семечковых плодов из Сербии;
  • картофеля из Бангладеш;
  • яблок из Азербайджана.

Также Россельхознадзор с 5 марта возобновил поставку инкубационного яйца с шести турецких предприятий.

В России начали вводить ограничения на продажу продуктов питания и других товаров первой необходимости

санкции
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