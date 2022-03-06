Из-за перебоев с продуктами питания Россельхознадзор отменил санкции для 19 предприятий из Беларуси

Россельхознадзор внезапно отменил искусственные ограничения на ввоз продукции в Россию из Беларуси и других стран. Ведомство было вынуждено отказаться от искусственных ограничений на поставки продукции 19 предприятий Беларуси.
Таким образом, власти РФ пытаются исправить тяжелую ситуацию с обеспечением населения базовыми продуктами питания.
Санкции России отменены для следующих предприятий Беларуси:
- «Молоко», Витебск;
- «Биоваст Лида»;
- «Экомол Агро»;
- «Биоком»;
- Полесский производственный участок ОАО «Милкавита»;
- Светлогорский филиал ПУП «Калинковичский молочный комбинат»;
- «Верхний луг»;
- «Октябрьский завод СОМ»;
- «Беловежские сыры»;
- «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»;
- Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»;
- «Данон Шклов» (цельномолочная продукция);
- птицефабрика «Рассвет», отделение Якимова Слобода;
- птицефабрика «Рассвет»;
- «Мясокомбинат Ляховичи»;
- «Слуцкий мясокомбинат»;
- «Мясоопт»;
- «Солигорская пицефабрика»;
- «Белоруснефть-Особино».
С этих предприятий будут поставляться молочная и мясная продукция, а также корма.
Россельхознадзор также разрешил ввоз с 5 марта:
- груш из Боснии и Герцеговины;
- косточковых плодов и орехов из Китая;
- косточковых и семечковых плодов из Молдавии;
- косточковых и семечковых плодов из Сербии;
- картофеля из Бангладеш;
- яблок из Азербайджана.
Также Россельхознадзор с 5 марта возобновил поставку инкубационного яйца с шести турецких предприятий.
В России начали вводить ограничения на продажу продуктов питания и других товаров первой необходимости