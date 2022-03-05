Россия экстренно отменила ограничения на ввоз подсанкционных плодов и овощей из-за рубежа

Россельхознадзор отменяет с 5 марта ограничения на ввоз в Россию плодов и овощей из ряда стран, в частности, разрешается ввоз в Россию косточковых и семечковых плодов из Молдавии и Сербии, картофеля из Бангладеш, яблок из Азербайджана. Также разрешается ввоз груш из Боснии и Герцеговины, косточковых плодов и орехов из Китая. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«Россельхознадзор с 5 марта 2022 года отменяет введенные ранее ограничения и возобновляет ввоз подкарантинной продукции в Россию из пяти стран, со всей территории, без учета ограничений по предприятиям — производителям. Разрешается ввоз: груш из Боснии и Герцеговины; косточковых плодов и орехов из Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Решение, очевидно, принято из-за дефицита продуктов питания и других товаров первой необходимости в российских гипермаркетах на фоне катастрофический войны, которую Россия развязала в Украине.