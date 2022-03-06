Компания Samsung прекратила поставки всей продукции в Россию

Южнокорейская компания Samsung Electronics заявила о приостановке поставок всей продукции, в том числе телефонов и микрочипов, в Россию. Об этом в субботу, 5 марта, сообщило информационное агентство Bloomberg.

В корпорации уточнили, что экспорт всей продукции компании временно прекращается в связи с агрессией России против Украины.

В компании отметили, что думают о пострадавших и озабочены безопасностью сотрудников.

«Мы думаем обо всех, кто пострадал, и наш приоритет — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей», — заявили в пресс-службе Samsung.

Кроме того, руководство компании намерено сделать пожертвование в размере $6 млн на гуманитарную помощь Украине.

Ранее в этот день американская IT-компания Microsoft объявила о приостановке продаж и оказания услуг в России. Сообщается, что решение было принято в связи с санкциями против РФ со стороны правительств США, ЕС и Великобритании.

В этот же день американская компания Intel приостановила поставки продукции своим клиентам в Россию и Беларусь из-за ситуации на Украине. Intel также запустила кампанию по сбору пожертвований в поддержку своим сотрудникам и их семьям, которые находятся на Украине и ближайших к ней территориях. Уже собрано более $1,2 млн.

3 марта компания Google приняла решение приостановить работу сервиса контекстной рекламы Google Ads на своих платформах в РФ на фоне агрессии России против Украины.

1 марта американская компания Apple приостановила продажу продукции в России. Apple Pay и другие сервисы производителя электроники и ПО на территории РФ были ограничены. Ежедневно вводятся новые санкции.