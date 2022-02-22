Великобритания объявила о введении санкций против российских банков

Финансы
Опубликовано

На фоне обострения войны в Донбассе Великобритания объявила о введении санкций против российских банков. Премьер Британии Борис Джонсон объявил о санкциях против пяти банков России и трех бизнесменов.

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, об этом объявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Его слова приводит Kapital.by со ссылкой на The Guardian. Кроме того, санкции коснутся трех физических лиц.

По теме: ЕС расширил санкции на «Банк развития» и «Банк Дабрабыт»

Британские власти замораживают активы Геннадия Тимченко и Бориса и Игоря Ротенбергов, а также запрещают им въезд в страну. Газета уточняет, что санкции вводятся в отношении Промсвязьбанка, Генбанка, Черноморского банка развития и реконструкции, Индустриального сберегательного банка и банка «Россия»: предполагается заморозка их активов.

О готовящихся санкциях Джонсон объявил ранее. По его словам, они затронут лиц, поддерживающих «российскую военную машину». Британский премьер-министр обвинил Россию в том, что она якобы продолжает готовиться к «полномасштабному вторжению» на Украину. Джонсон отметил, что разработанные санкции нанесут тяжелый удар по экономическим интересам России.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Украина и западные страны в последние месяцы обвиняют Москву в подготовке военного «вторжения». Москва отрицает эти выпады. По словам президента России, данные заявления представителей НАТО являются алармистскими.

Читайте также: Евросоюз готовит санкции в отношении «Белавиа» и десятка высокопоставленных авиационных чиновников

Спецназ НАТО высадился в Беларуси. Британские морпехи примут участие в учениях вместе со 103 Витебской бригадой ВДВ — видео

Великобритания санкции
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by