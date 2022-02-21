ЕС расширил санкции на «Банк развития» и «Банк Дабрабыт»

Евросоюз расширил санкции против двух белорусских банков. Санкции коснулись «Банка развития» и «Банка Дабрабыт». Ранее в этот список попали «Беларусбанк», «Белинвестбанк» и «Белагропромбанк».

Теперь для этих банков закрывается возможность привлечения займов сроком более 90 дней, а также проводить операции с ценными бумагами со сроком обращения более 90 дней.

Также теперь изменены формулировки в статьях, касающиеся санкций в отношении нефтяной отрасли. Теперь запрещается импортировать прямо или косвенно нефть и газообразные углеводородные продукты, происходящие или вывезенные из Беларуси.