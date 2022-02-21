В утечку из Credit Suisse попали данные о счетах приближенного к Лукашенко олигарха Алексея Олексина

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Данные о счетах приближенного к Лукашенко олигарха Алексея Олексина оказались в материалах, которые попали в интернет из швейцарского банка Credit Suisse. Анонимный источник передал их изданию Süddeutsche Zeitung. Всего речь идет о 18 тыс. банковских счетов на сумму более 100 млрд долларов.

Сведения были переданы журналистам проекта OCCRP. В течение месяца участники проекта анализировали утечку, названную «Швейцарские секреты». Итогом стала публикация сведений о 50 владельцах счетов. В нее попал один представитель Беларуси Алексей Олексин.

Согласно данным проекта, с ним ассоциирован один корпоративный счет, открытый в 2007 году. Его максимальный баланс был зафиксирован в июле 2012 года. Тогда на счету находилось 36 087 344 швейцарских франков ($39 229 180).

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