Как почистить компьютер от пыли

Даже если вы бережно относитесь к своей технике, не едите за компьютером и не открываете его корпус просто так — пыль всё равно находит дорогу внутрь. Она оседает на вентиляторах, радиаторах и платах, мешая нормальному охлаждению. А перегрев — это первый шаг к тормозам, внезапным перезагрузкам и, в худшем случае, к выходу комплектующих из строя. Поэтому регулярная чистка от пыли — штука важная.

Кстати, если вы недавно решили купить компьютер, особенно мощный — игровой или для работы с графикой, — лучше сразу продумать не только охлаждение, но и периодическую чистку. Чем мощнее железо, тем больше тепла оно выделяет, и тем сильнее оно страдает от забитых вентиляторов.

Итак, как же навести порядок внутри системника? Рассказываю по шагам.

Что нужно для чистки:

Отвертка (если нужно снять крышку корпуса)

Баллончик со сжатым воздухом (продается в любом магазине техники)

Мягкая кисточка (желательно антистатическая)

Салфетки из микрофибры

Антистатический браслет (по желанию, но полезно)

Этап 1: отключаем всё и разбираем

Выключите компьютер, отсоедините кабели и перенесите системник туда, где можно безопасно наводить «шум и пыль» — например, на балкон или в ванную (только не включайте воду!). Снимите боковую крышку корпуса — обычно она держится на двух винтах сзади.

Этап 2: пыльный бой

Начните с продувки — баллончик со сжатым воздухом отлично выдувает пыль из труднодоступных мест. Главное — держите баллон строго вертикально и не встряхивайте во время использования. Обратите особое внимание на:

Вентиляторы (процессора, видеокарты, блока питания)

Радиаторы

Блок питания (если неразборный — аккуратно продуйте через отверстия)

Платы и разъёмы

Кисточкой можно «помахать» в углах корпуса, где сжатый воздух не справляется.

Этап 3: аккуратная сборка

Когда всё вычищено, протрите корпус изнутри микрофиброй, соберите системник и подключите всё обратно. Обратите внимание, не дребезжит ли что-то и правильно ли крутятся вентиляторы при включении — на всякий случай.

Как часто чистить?

В идеале — раз в 4–6 месяцев, особенно если у вас дома пыльно, есть животные или ковры. Если корпус с хорошей пылезащитой и фильтрами — можно и пореже, но всё же не забывайте об этом.

Пару слов о ноутбуках

С ноутами всё сложнее — не все модели легко разбираются. Если вы не уверены в своих силах, лучше отнести ноутбук в сервис. Но если модель позволяет добраться до вентилятора и радиатора — действуйте по тому же принципу: отключили, открыли, продули, закрыли.