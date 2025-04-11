Как почистить компьютер от пыли

Даже если вы бережно относитесь к своей технике, не едите за компьютером и не открываете его корпус просто так — пыль всё равно находит дорогу внутрь. Она оседает на вентиляторах, радиаторах и платах, мешая нормальному охлаждению. А перегрев — это первый шаг к тормозам, внезапным перезагрузкам и, в худшем случае, к выходу комплектующих из строя. Поэтому регулярная чистка от пыли — штука важная.
Кстати, если вы недавно решили купить компьютер, особенно мощный — игровой или для работы с графикой, — лучше сразу продумать не только охлаждение, но и периодическую чистку. Чем мощнее железо, тем больше тепла оно выделяет, и тем сильнее оно страдает от забитых вентиляторов.
Итак, как же навести порядок внутри системника? Рассказываю по шагам.
Что нужно для чистки:
- Отвертка (если нужно снять крышку корпуса)
- Баллончик со сжатым воздухом (продается в любом магазине техники)
- Мягкая кисточка (желательно антистатическая)
- Салфетки из микрофибры
- Антистатический браслет (по желанию, но полезно)
Этап 1: отключаем всё и разбираем
Выключите компьютер, отсоедините кабели и перенесите системник туда, где можно безопасно наводить «шум и пыль» — например, на балкон или в ванную (только не включайте воду!). Снимите боковую крышку корпуса — обычно она держится на двух винтах сзади.
Этап 2: пыльный бой
Начните с продувки — баллончик со сжатым воздухом отлично выдувает пыль из труднодоступных мест. Главное — держите баллон строго вертикально и не встряхивайте во время использования. Обратите особое внимание на:
- Вентиляторы (процессора, видеокарты, блока питания)
- Радиаторы
- Блок питания (если неразборный — аккуратно продуйте через отверстия)
- Платы и разъёмы
Кисточкой можно «помахать» в углах корпуса, где сжатый воздух не справляется.
Этап 3: аккуратная сборка
Когда всё вычищено, протрите корпус изнутри микрофиброй, соберите системник и подключите всё обратно. Обратите внимание, не дребезжит ли что-то и правильно ли крутятся вентиляторы при включении — на всякий случай.
Как часто чистить?
В идеале — раз в 4–6 месяцев, особенно если у вас дома пыльно, есть животные или ковры. Если корпус с хорошей пылезащитой и фильтрами — можно и пореже, но всё же не забывайте об этом.
Пару слов о ноутбуках
С ноутами всё сложнее — не все модели легко разбираются. Если вы не уверены в своих силах, лучше отнести ноутбук в сервис. Но если модель позволяет добраться до вентилятора и радиатора — действуйте по тому же принципу: отключили, открыли, продули, закрыли.
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