Илон Маск полностью поддерживает Украину

Американский предприниматель Илон Маск пожелал Украине держаться сильной в противостоянии с Россией.

Об этом он написал в Twitter.

«Держись сильной, Украина», — написал Илон Маск.

Ранее предприниматель откликнулся на призы президента Украины Владимира Зеленского предоставить технологическое оборудование для организации беспроводного интернета последнего поколения. Это откроет новые возможности для развития технологического прогресса в стране и приведет к более быстрому росту бизнеса в послевоенное время.

Напомним, что Илон Маск призвал нарастить добычу нефти и газа на фоне агрессии России против Украины. Ожидается, что американский предприниматель возглавит этот процесс.

Напомним, что агрессия России нанесла удар по мировой торговле углеводородами. Санкции в отношении страны-агрессора приведут к потере Россией почти всех мировых рынков.