Илон Маск полностью поддерживает Украину

Американский предприниматель Илон Маск пожелал Украине держаться сильной в противостоянии с Россией.
Об этом он написал в Twitter.
«Держись сильной, Украина», — написал Илон Маск.
Ранее предприниматель откликнулся на призы президента Украины Владимира Зеленского предоставить технологическое оборудование для организации беспроводного интернета последнего поколения. Это откроет новые возможности для развития технологического прогресса в стране и приведет к более быстрому росту бизнеса в послевоенное время.
Напомним, что Илон Маск призвал нарастить добычу нефти и газа на фоне агрессии России против Украины. Ожидается, что американский предприниматель возглавит этот процесс.
Напомним, что агрессия России нанесла удар по мировой торговле углеводородами. Санкции в отношении страны-агрессора приведут к потере Россией почти всех мировых рынков.
В США взлетел Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска с астронавтами