Главврач больницы: почти все попавшие в ДТП туристы из России готовы к выписке

2 человека нуждаются в лечении в больнице. Остальные пациенты, 40 человек, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, часть из них (30-35 человек) врачи готовы выписать сегодня же. Об этом сообщил журналистам главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич, передает БелТА.

Напомним, что в ДТП в Лиозненском районе попала группа российских туристов. Беларус за рулем легковушки погиб.

Всего в больнице находятся 42 человека. Почти все готовятся к выписке.

Два человека имеют тяжелые травмы позвоночника. «По этим пациентам планируется консультация с коллегами из российского Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко по видеосвязи».

Жизни и здоровью остальных ничего не угрожает, считет главный врач Витебской областной клинической больницы.

«Остальные пациенты, 40 человек, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, часть из них (30-35 человек) готовятся к выписке. Экстренная помощь им оказана, затем лечение амбулаторно они продолжат дома в России», — отметил главврач.

Пострадавший 8-летний ребенок чувствует себя хорошо. Витебские медики будут обсуждать с коллегами из России вопрос транспортировки двоих тяжелых пациентов в учреждения соседней страны.

Напомним, что после ДТП Лиозненском районе в Витебской областной больнице для помощи русским моментально были перепрофилированы хирургическое отделение и часть травматологического. Сюда экстренно были направлены специалисты РНПЦ травматологии и ортопедии из Минска.

Отметим, что в Витебской областной клинической больнице совсем скоро не будет ни одного пациента из злполучного автобуса. Но раз уж минские врачи приехали в Витебск, то хорошо бы их тут и оставить. Очевидно, что жители Витебщины регулярно получают травмы, в том числе тяжелые, однако для них не перепрофилируют отделения и не привозят врачей из самого Минска.

Вот бы в Витебске так лечили беларусов, как россиян. Вот бы для витеблян собирали международные консилиумы, привозили опытных специалистов из столицы. А пока медицина Витебщины обескровлена и продолжает деградировать. За один только год медицина Витебской области лишилась 1800 медработников. Новых работников практически не набирают, вакансий нет. Режим «жэстачайшэй» экономии на здоровье и жизнях людей включен. Это уже не застой, это уничтожение системы здравоохранения.

Напомним, что в марте 2020 года заместитель министра здравоохранения Беларуси Наталья Жукова воодушевленно рассказывала как «сильно изменится система здравоохранения Витебской области«. Изменений к лучшему не наступило. Наоборот, ситуация резко ухудшилась.

Обещания властей платить медикам «конские» зарплаты так и остались пустым звуком. Наоборот, врачам хронически недоплачивали. Врачи тщетно пытались отстаивать свои права. Многие из них вынуждены были уходить под давлением. Их увольняли подло, против воли народа и здравого смысла. Некоторые уходили, сделав заявление. Но чаще медики уходили молча.

Власти эффективно боролись с любыми признаками инакомыслия и проявления гражданской позиции. К великому сожалению, результаты этой пирровой победы мы будем долгое время ощущать на себе.

Несмотря на силовое разрушение системы здравоохранения, оставшиеся врачи продолжают самоотверженно бороться за сохранение жизни и здоровья граждан. Негосударственные общественные организации и волонтеры протягивают руку помощи жителям региона.