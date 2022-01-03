В ДТП под Витебском пострадало 25 россиян. Беларус за рулем легковушки погиб

Сегодня, 3 января, под Витебском произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля «Рено Меган» и автобуса с российскими туристами. Водитель легковушки, житель Кричевского района, погиб. Пассажиры перевернувшегося автобуса получили травмы разной степени тяжести.

Всего пострадали 25 человек, но эта цифра может измениться, сообщил журналистам почетный консул РФ Юрий Суманеев. Из них двое или трое – тяжелые. Все они граждане России, которые ехали из Орши в Витебск, Полоцк и Минск.

Пока не сообщается, из одного ли региона были члены туристической группы и был ли с ними руководитель группы или агентства, через которое они прибыли, пишет Sputnik.