Жуткое ДТП под Витебском: один человек погиб, двое госпитализированы

ДТП со смертельным исходом случилось на 104-м км автодороги М8 граница РФ – Витебск – Орша.

При обгоне фуры автомобиль Opel Corsa вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mazda под управлением 61-летнего минчанина.

В результате столкновения 33-летняя водитель Opel Corsa погибла на месте происшествия, а водителя и пассажирку Mazda госпитализировали.

В настоящее время причины страшного ДТП устанавливаются.