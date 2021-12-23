Жуткое ДТП под Витебском: один человек погиб, двое госпитализированы

ДТП
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ДТП со смертельным исходом случилось на 104-м км автодороги М8 граница РФ – Витебск – Орша.

При обгоне фуры автомобиль Opel Corsa вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mazda под управлением 61-летнего минчанина.

В результате столкновения 33-летняя водитель Opel Corsa погибла на месте происшествия, а водителя и пассажирку Mazda госпитализировали.

В настоящее время причины страшного ДТП устанавливаются.

Житель Орши приговорен к 4,5 года колонии-поселения за смертельное ДТП

смертельное ДТП под Витебском
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