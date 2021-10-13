У жительницы Витебска мошенники украли около 27 тысяч рублей

Витебским городским отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства хищения имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере.

По данным следствия, днем 1 октября 2021 года 33-летней жительнице Витебска в мессенджере Viber позвонил мужчина и представился сотрудником банка. В ходе разговора он предложил женщине оказать помощь в разоблачении мошенников. Для этого ей нужно было оформить на себя кредиты в различных банках, установить на телефон приложение удаленного доступа и сообщать все коды, которые будут приходить. Потерпевшая выполнила все указания и лишилась более 26,8 тысяч рублей.

Женщина поняла, что ее обманули и пошла в правоохранительные органы. В ходе допроса потерпевшая пояснила следователю, что информацию о мошенниках слышала, но не знает, как им удалось внушить ей необходимость оформить три кредита и предоставлять данные.

На следующий день ей снова написал «сотрудник банка» и попросил оформить еще два кредита, однако она с ними уже не общалась.

Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

За 10 дней октября 2021 года следователи Витебской области возбудили восемь уголовных дел по ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь и 40 уголовных дел по ст. 212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь. По вышеуказанным уголовным делам у потерпевших похищены денежные средства на сумму более 63,5 тысяч рублей.