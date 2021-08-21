Мошенники украли у оршанца почти 17600 рублей

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В ловушку попался 57-летний житель Орши. Как все происходило — в рассказе потерпевшего.

Итак, позвонившая женщина сообщила о попытке оформить на имя оршанца кредит и предложила совместно поймать преступника за руку. Для этого от жертвы требовалось открыть кредитную линию в банке и перевести средства на указанный ею счет. При этом собеседница подчеркнула, что сам разговор и все действия необходимо держать втайне от членов семьи и знакомых, поскольку это «спецоперация МВД».
Мужчина поверил и начал следовать инструкциям: оформил два кредита на общую сумму 17600 рублей и перевел деньги. После чего абонент перестала выходить на связь.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации, совершенного в крупном размере. в рассказе потерпевшего.

Итак, позвонившая женщина сообщила о попытке оформить на имя оршанца кредит и предложила совместно поймать преступника за руку. Для этого от жертвы требовалось открыть кредитную линию в банке и перевести средства на указанный ею счет. При этом собеседница подчеркнула, что сам разговор и все действия необходимо держать втайне от членов семьи и знакомых, поскольку это «спецоперация МВД».
Мужчина поверил и начал следовать инструкциям: оформил два кредита на общую сумму 17600 рублей и перевел деньги. После чего абонент перестала выходить на связь.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации, совершенного в крупном размере.

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