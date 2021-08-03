В Витебской области трое мужчин незаметно украли 10-метровую водонапорную башню

В Шарковщинском районе рядом с деревней Речки мужчины украли 10-метровую водонапорную башню, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

В милицию 22 июля обратился руководитель участка ОАО «Жвиранка». Начальник участка сказал, что неизвестные украли водонапорную башню рядом с деревней Речки. Объект уже не эксплуатировался, поэтому преступникам удалось незамеченными похитить 10-метровую башню весом около 3 тонн.

Вскоре оперативники вычислили воров, ими оказались местные жители 32-, 45- и 47-летний мужчины. Они сначала демонтировали водонапорную башню, используя газовый резак, а затем еще порезали на части детали для перевозки.

Чтобы украсть башню, преступники ее демонтировали и порезали металл на части. Фото: УВД Витебского облисполкома.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в краже, совершенной группой лиц (ч.2 ст.205 УК РБ).

Ущерб превысил 958 белорусских рублей.