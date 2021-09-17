64-летняя медсестра из Витебска перевела кибермошенникам 2,5 тыс. рублей

В последнее время кибермошенники поставили свою деятельность на широкую ногу. На этот раз очередной жертвой кибермошенников стала 64-летняя медсестра из Витебска. Введенная в заблуждение жительница Витебска перевела злоумышленникам 2,5 тыс. рублей.

По словам женщины, она была на рабочей смене, когда ей позвонила неизвестная девушка, представившаяся работником банка. Звонившая уточнила, брала ли женщина недавно крупный кредит.

«Услышав отрицательный ответ, позвонившая сообщила, что скорее всего персональными данными медработника воспользовались мошенники, нужно срочно принимать меры, поэтому с ней свяжется сотрудник службы поддержки финансового учреждения. Уже через пару минут растерянной женщине позвонил мужчина», – сообщили в УВД Витебского облисполкома..

Во время разговора женщина рассказала мошенникам о картах, держательницей которых является, назвала паспортные данные, а также коды из СМС-сообщений.