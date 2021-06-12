Светлана Тихановская провела переговоры с руководством Германии

Лидер Беларуси Светлана Тихановская встретилась с руководством Германии.

Политик встречалась с представителями самых основных партий ФРГ. На переговорах поднимались вопросы о положении гражданского общества в Беларуси и европейских санкциях против режима Лукашенко и его пособников. Позиция беларуского лидера нашла полную поддержку со стороны представителей властей ФРГ.

«Я призываю Германию занять последовательную позицию против… режима (в Беларуси – ред.), я призываю к немедленному принятию четвертого пакета санкций и к разработке пятого против пособников режима и компаний, которые его поддерживают», – отметила она, выступая перед журналистами в Берлине.

Тихановская настаивает на скорейшем прекращении сотрудничества с госкорпорациям, финансирующим режим Лукашенко. По ее мнению, нужно исключить страну из Интерпола и провести международное расследование преступлений против беларусов.

Еще одним вопросом, обсуждаемым на встрече, была чрезвычайная ситуация с принудительной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевший транзитом через Беларусь. 23 мая самолет был перехвачен в беларуском воздушном пространстве и препровожден в минский аэропорт, где власти арестовали журналиста Романа Протасевича, известного своими оппозиционными взглядами, а также его девушку. При этом власти сообщили о том, что самолет заминирован боевиками ХАМАС. Выяснилось, что это была гнусная провокация режима. В Швейцарии заявили, что угрозу о минировании рейса Ryanair отправили после его разворота. Движение ХАМАС официально опровергло свою причастность к ложному «минированию».

Главы государств ЕС по итогам саммита, состоявшегося 24 мая, рекомендовали европейским авиаперевозчикам избегать полетов над территорией Беларуси после инцидента с экстренной посадкой рейса ирландской компании Ryanair 23 мая в Минске. Они призвали также к закрытию воздушного пространства Евросоюза для беларуских авиакомпаний. Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью и начала отправлять все рейсы в обход ее воздушного пространства. Польша закрыла свое воздушное пространство дня самолетов «Белавиа». Чехия закрыла воздушное пространство для самолётов «Белавиа». Французская авиакомпания Air France отказалась от полетов в беларуском воздушном пространстве. Аналогичные решения приняли и некоторые другие европейские перевозчики: латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair и другие. Аналогичное решение было принято в Австрии и других странах Евросоюза.