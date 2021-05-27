Чехия закрывает воздушное пространство для самолётов «Белавиа»

Фото: liga.net
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Чехия закрывает воздушное пространство для самолётов «Белавиа». Об этом заявил вице-премьер Чехии Карел Гавличек.

Решение было принято в связи с ЧП с захватом в Беларуси воздушного судна ирландской авиакомпании Ryanair.

«В ответ на вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске и в дальнейшем, следуя рекомендациям Совета Европы, сегодня BRS приняла решение приостановить работу беларуской авиакомпании «Белавиа» в Чехии. Последний рейс, который будет зарегистрирован, состоится 26 мая» – написал Гавличек в своем twitter-аккаунте.

Напомним, что в связи с чрезвычайным происшествием в Беларуси Евросоюз приостановил разрешение на полеты «Белавиа» и закрыл для авиакомпании доступ в аэропорты европейских стран.

Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и будет отправлять все рейсы в обход ее воздушного пространства. Польша закрыла свое воздушное пространство дня самолетов «Белавиа». Французская авиакомпания Air France отказалась от полетов в беларуском воздушном пространстве. Аналогичные решения приняли и некоторые другие европейские перевозчики: латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair и другие.

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