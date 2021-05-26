Польша не запрещала самолету «Белавиа» вхождение в свое воздушное пространство

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В Польском управлении гражданской авиации опровергли заявление властей Беларуси о запрете на вхождение самоелта «Белавиа» в воздушное пространство Польши.

Там отметили, что не знают, почему самолет «Белавиа» летает кругами у границы страны.

Польское агентство воздушного судоходства сообщило пилотам самолета «Белавиа», следующему по маршруту из Минска в Барселону, о возможных сложностях при пересечении воздушного пространства Франции, но не запрещало ему вхождение в польское воздушное пространство. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь агентства Павел Лукашевич.

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Как подчеркнул Лукашевич, доказательством того, что Польша не запрещала полеты самолетов «Белавиа», служит тот факт, что в варшавском аэропорту только что приземлился другой самолет этой авиакомпании из Минска.

В свою очередь Польское управление гражданской авиации сообщило, что допуск самолетов в воздушное пространство не в его компетенции, а потому регулятору не известно, почему рейс авиакомпании «Белавиа» по маршруту Минск — Барселона летает кругами у польской границы.

«Управление гражданской авиации не занимается допуском или не допуском самолетов», — сообщила представитель управления. «Я вижу самолет сейчас. Самолет сейчас двигается в направлении Польши. Я не знаю, почему он летает кругами, — сказала она. — Я не знаю, что произошло».

При этом представительница управления подчеркнула, что в данный момент готовится к посадке самолет из Минска в Варшаву. «Также летит самолет из Амстердама в Минск», — добавила представитель польского регулятора.

Напомним, что Саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским государственным авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза и совершать полеты над территорией ЕС, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки и проверки специалисты информацию о бомбе не подтвердили. Следственный комитет Беларуси демонстративно возбудил уголовное дело по факту «обращения с заведомо ложным сообщением о минировании«.

После в Минске уточнили, что в этом самолете находился разыскиваемый режимом один из основателей самого популярного белорусского telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов. После инцидента некоторые страны начали приостанавливать авиасообщение с Беларусью либо рекомендовать авиакомпаниям не входить в воздушное пространство страны.

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