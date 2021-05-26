Самолет «Белавиа» не пустили в Евросоюз

Летевший в Европу самолет белорусской государственной авиакомпании Belavia не впустили в воздушное пространство Польши.

Лайнер «Белавиа», который направлялся в Барселону, сделал четыре круга, тщетно пытаясь войти в воздушное пространство страны Евросоюза и вынужден был вернуться в минский аэропорт.

Напомним, в связи с инцидентом с принудительной посадкой самолета Ryanair, летевшего транзитом через Беларусь, ЕС приостановил разрешение на полеты «Белавиа» и закрыл белорусским государственным авиакомпаниям доступ в аэропорты европейских стран.

Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и будет отправлять все рейсы в обход ее воздушного пространства. Французская авиакомпания Air France отказалась от полетов в белорусском воздушном пространстве. Аналогичные решения приняли и некоторые другие европейские перевозчики: латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair.

Теперь государственная авиакомпания сможет осуществлять полеты только в Россию.