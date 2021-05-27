«Это государственный угон, акт пиратства»: президент Австрии прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал инцидент с экстренной посадкой пассажирского самолета Ryanair 23 мая в Минске «государственным угоном воздушного судна» и «актом воздушного пиратства«. Свое заявление он сделал 26 мая на пресс-конференции в Вене после переговоров с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

– Произошедшее в воскресенье – это во всех смыслах неприемлемо. Это государственный угон, акт пиратства, воздушного пиратства, а именно: этот угон самолета Ryanair в Минске, а также последовавшее задержание журналиста Романа Протасевича и его сопровождающей Софии Сапеги, – сказал президент Австрии, его цитирует ТАСС.

Ранее австрийская авиакомпания Austrian Airlines объявила, что больше не будет выполнять рейсы в воздушном пространстве Беларуси до дальнейших решений в этом отношении.

Напомним, что 23 мая в Национальном аэропорту Минск совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший рейсом Афины-Вильнюс, из-за ложного сообщения о минировании. После этого выяснилось, что на борту находился Роман Протасевич – бывший главный редактор Telegram-канала, признанного экстремистским в Беларуси. Его, а также его девушку Софию Сапегу задержали.

Напомним, что в связи с чрезвычайным происшествием с захватом гражданского самолета Ryanair в Беларуси Евросоюз приостановил разрешение на полеты «Белавиа» и закрыл для авиакомпании доступ в аэропорты европейских стран.

Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и будет отправлять все рейсы в обход ее воздушного пространства. Польша закрыла свое воздушное пространство дня самолетов «Белавиа». Вчера Чехия закрыла воздушное пространство для самолётов «Белавиа». Французская авиакомпания Air France отказалась от полетов в беларуском воздушном пространстве. Аналогичные решения приняли и некоторые другие европейские перевозчики: латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair и другие.