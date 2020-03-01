Белоруска Елена Кручинина выиграла гонку преследования в рамках Чемпионата Европы по биатлону в Раубичах

Представительница Беларуси Елена Кручинина выиграла гонку преследования в рамках Чемпионата Европы по биатлону в Раубичах. Елена на стрельбе не допустила не одного промаха.

Второе место с 2 промахами заняла представительница из России Кристина Резцова.

Тройку сильнейших замкнула Элизабет Хогберг из Швеции. Представительница Швеции допустила 3 промаха.

В 10 сильнейших вошла также еще одна представительница Беларуси Ирина Кривко, которая с 3 промахами заняла 6 место. Динара Алимбекова, Ирина Кручинкина и Аделина Сабитова финишировали вдалеке от пьедестала.

Отметим, что в Чемптонате Европы по биатлону в Раубичах принимают участие 40 команд.

У Ирины Кривко из Сенно бронза в спринте на чемпионате Европы по биатлону

Белорус Серей Бочарников выиграл гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах

Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Дохе с призовым фондом $2,9 млн

Два витеблянина дебютировали сегодня в чемпионате России по футболу

Коронавирус обнаружен у женщины в Витебске