Белорус Серей Бочарников выиграл гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах

Белорусский спортсмен Сергей Бочарников выиграл сегодня гонку преследования на открытом чемпионате Европы по биатлону в Раубичах.

Дистанцию в 12,5 км Сергей Бочарников преодолел за 35 мин. 3,9 сек. На второй позиции разместился норвежец Стурла Холм Лагрейд с отставанием 6,7 сек. Бронзовую медаль завоевал другой норвежец Сиверт Гутторм Баккен с отставанием 23,9 сек.

В первый день континентального первенства белорусский биатлонист Сергей Бочарников завоевал золото в суперспринте.

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