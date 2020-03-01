Белорус Серей Бочарников выиграл гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах

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Белорусский спортсмен Сергей Бочарников выиграл сегодня гонку преследования на открытом чемпионате Европы по биатлону в Раубичах.

Серей Бочарников

Серей Бочарников. Фото БелТА

Дистанцию в 12,5 км Сергей Бочарников преодолел за 35 мин. 3,9 сек. На второй позиции разместился норвежец Стурла Холм Лагрейд с отставанием 6,7 сек. Бронзовую медаль завоевал другой норвежец Сиверт Гутторм Баккен с отставанием 23,9 сек.

Биатлон в Беларуси. Раубичи

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