Лукашенко рассказал кто оплатит Беларуси проведение Чемпионата Европы по биатлону и показал именную винтовку стоимостью более 3000 евро

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принспектировал лыжную трассу в Раубичах, где должен пройти Чемпионат Европы по биатлону.

Белорусский лидер лично протестировал биатлонную трассу. Он также заявил, что Беларусь сможет заработать на данном чемпионате немалые деньги. По словам Александра Лукашенко, Международный союз биатлонистов оплачивает всю работу по проведению чемпионата по биатлону.

«Они оплачивают полностью нашу подготовку. Я уже не считаю, что приедут сюда тысячи человек, которые будут питаться, жить — и в Минске, и здесь, как это было в прошлые годы. Поэтому в финансовом отношении это окупаемо практически все, и с большой прибылью», — отметил Александр Лукашенко, передает БелТА.

Президент Беларуси считает главным, даже, не финансовый аспект, а возникающие перспективы. В благодарность за прием чемпионата IBU обещает передать в «Раубичи» этап Кубка мира, а это главные регулярные соревнования по биатлону.

Чемпионат Европы по биатлону был перенесен из эстонского Отепя в Раубичи из-за отсутствия снега в Эстонии. Как сказал Александр Лукашенко, снег на трассе есть только в Беларуси, потому что была проведена необходимая работа: в период минусовой температуры здесь были созданы запасы снега.

После чемпионата, который пройдет с 26 февраля по 1 марта, Раубичи примут этап кубка IBU.

Приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал видео, на котором Лукашенко катается на лыжах и стреляет из хорошей профессиональной винтовки ANSCHÜTZ 1827 F Biathlon Comfort, стоимость которой начинается от 3000 евро. Это именное оружие: на прикладе выгравировано «Лукашенко А.Г.».