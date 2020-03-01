У Ирины Кривко из Сенно бронза в спринте на чемпионате Европы по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону в «Раубичах» прошел женский спринт. Белоруска из Сенно Витебской области Ирина Кривко завоевала бронзовую медаль. Победу в гонке отпраздновала шведка Элизабет Хёгберг

Лидер сборной Беларуси Ирина Кривко допустила на двух огневых рубежах один промах и совсем чуть-чуть не дотянулась до серебряной награды, проиграв идеально отстрелявшей норвежке Иде Лин всего 1,5 секунды.

Хёгберг, как и Кривко, не закрыла одну мишень, но выиграла у нее на трассе 3,8 секунды, а также на 11,6 секунд быстрее справилась со стрельбой, что помогло шведке победить.

Кстати, белоруски здорово смотрелись в лыжном ходе. Лучшей по времени на трассе стала Елена Кручинкина, которая выиграла в этом компоненте 6,1 секунды у Хёгберг и 9,9 секунды у Ирина Кривко, сообщает sb.by.

Отметим, что все шесть белорусок сумели отобраться в гонку преследования, в которой примут участие 60 стреляющих лыжниц.

Итоговый протокол:

1. Элизабет Хёгберг (Швеция) – 22.39,6 (1+0).

2. Ида Лин (Норвегия) – 14,4 (0+0).

3. Ирина Кривко (Беларусь) – 15,9 (0+1).

4. Кристина Резцова (Россия) – 20,2 (0+0).

5. Осне Скреде (Норвегия) – 29,5 (0+1).

6. Анастасия Меркушина (Украина) – 44,7 (0+1)…

11. Елена Кручинкина – 1.03,5 (1+2)…

14. Ирина Кручинкина – 1.04,4 (0+1)…

21. Динара Алимбекова – 1.33,0 (0+2)…

26. Анна Сола – 1.45,3 (2+2)…

49. Аделина Сабитова – 2:26,8 (1+1).

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У Ирины Кривко из Сенно серебро в гонке преследования на чемпионате Европы

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