На пешеходном переходе сбили пенсионерку в Новополоцке

Пострадала 78-летняя новополочанка, когда переходила дорогу. Она доставлена в больницу.
А произошла авария на нерегулируемом пешеходном переходе около 10 часов утра по улице Молодежной поблизости от дома №104.
Лобовое стекло автомобиля повреждено, что говорит о значительной силе удара.
Водитель автомобиля Honda Civic 1971 года рождения совершил наезд на пенсионерку, сообщает ГАИ.
Фото ГАИВ результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения и доставлена в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
60% жителей Витебской области живет менее чем на 500 рублей в месяц
Военнослужащие 103-й Витебской бригады ВДВ совместно и подразделением морской пехоты Великобритании проведут учения «Зимний партизан»
В Беларуси создали и успешно испытали новую ракету, которая превосходит российский «Бук»
Герб Погоня возвращается на знамена войск в Витебской области
Приговоренный к смертной казни в Витебском районе Виктор Павлов обратился в ООН