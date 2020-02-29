На пешеходном переходе сбили пенсионерку в Новополоцке

Пострадала 78-летняя новополочанка, когда переходила дорогу. Она доставлена в больницу.

А произошла авария на нерегулируемом пешеходном переходе около 10 часов утра по улице Молодежной поблизости от дома №104.

Лобовое стекло автомобиля повреждено, что говорит о значительной силе удара.

Водитель автомобиля Honda Civic 1971 года рождения совершил наезд на пенсионерку, сообщает ГАИ.

Фото ГАИВ результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения и доставлена в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

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