Браславские спасатели приняли на вооружение уникальную технику

Браславское отделение по чрезвычайным ситуациям и спасательная станция получили в свое распоряжение современную технику. В частности, получена новая высокопроходимая автоцистерна на базе МАЗа. Машина позволит спасателям без проблем добираться к самым отдаленным деревням и хуторам и доставлять в воду и пену. Цистерна вмещает 5 тысяч литров воды и 360 литров пенообразователя. Новое пожарно-техническое вооружение и оборудование и быстро ликвидировать ЧС. Еще одно достоинство автомобиля – скорость: он способен развивать до 85 км/час.

Машина передана Дрисвятскому пожарному аварийно-спасательному посту, который обслуживает удаленную от райцентра территорию Браславского района. Техническое переоснащение отдела по ЧС позволяет существенно повысить его боеготовность и расширяет круг решаемых задач, пишут «Витебские вести».

Браславщина – край рыболовов, которые, увлекаясь, зачастую забывают о безопасности, поэтому нуждались здесь в современной технике спасения на водах. И в этом году она поступила в район – станция получила аэролодку «Пиранья-4» российского производства, которая одинаково хорошо движется по воде, тонкому льду и ледяному крошеву, преодолевает участки тростника и небольшие расстояния по суше. Мощный мотор позволяет развить скорость более 100 км/час и доставить спасателей к месту трагедии в минимально короткий срок.

Новинку, которых на службе у белорусских спасателей в стране только три, браславчане уже опробовали и остались довольны. Считают, что такая техника хороша зимой и летом.

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