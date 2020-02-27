На пожаре в Орше работники МЧС спасли пенсионера

27 февраля произошел пожар в квартире по улице Молокова в Орше. Сотрудники МЧС обнаружили и вынесли из горящей квартиры пенсионера. Пострадавший госпитализирован. Сообщение о пожаре поступило в 10-54. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось сильное задымление из окна квартиры, расположенной на третьем этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома.

В ходе разведки работниками МЧС в составе звена газодымозащитной в комнате на полу обнаружен 65- летний хозяин жилища. Спасатели вынесли пострадавшего в безопасное место и передали бригаде скорой медицинской помощи, после осмотра с диагнозом отравление продуктами горения мужчина был госпитализирован в больницу.

Пожар ликвидировали спасатели, больше никто не пострадал.

В результате пожара в помещении кухни повреждены холодильник, в квартире закопчены стены и потолок.

По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается.

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