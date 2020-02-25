За одни сутки произошло 5 пожаров в Витебской области

За одни сутки в населенных пунктах Витебской области произошло 5 пожаров, на которых повреждены 2 строения, 1 единица техники. Работниками МЧС спасены 2 человека, эвакуированы 8 человек.

23 февраля в 07-26 поступило сообщение о пожаре квартиры по ул. Ленина в г. Толочин. Работниками МЧС спасены хозяин квартиры и гражданин, с вышерасположенных этажей эвакуированы 8 человек, из них 2 ребенка. В результате пожара в квартире в комнате уничтожены кровать, постельные принадлежности, закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается.

23 февраля в 07-52 поступило сообщение о пожаре бытовки по ул. 1-й Журжевской в г. Витебске. В результате пожара в бытовке повреждены стены, имущество. Причина пожара устанавливается.

23 февраля в 12-40 поступило сообщение о пожаре в квартире по ул. 33-й Армии, д. 25 в г. Витебске. В результате пожара в помещении кухни повреждена столешница, сварочный аппарат для монтажа оптоволоконного кабеля, закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается.

23 февраля в 16-36 поступило сообщение о пожаре дома в д. Тадулина Полоцкого района. В результате пожара в комнате дома повреждены потолок, имущество, закопчены стены. Причина пожара устанавливается.

23 февраля в 18-55 поступило сообщение о загорании автомобиля в д. Проземле Чашникского района. В результате пожара в автомобиле Рено Сценик поврежден моторный отсек. Причина пожара устанавливается.

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