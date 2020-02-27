Более 14 тыс детей Витебской области прошли диагностику зрения у врачей-офтальмологов в рамках проекта «Я вижу!»

Проект «Я вижу!» подвел итоги работы в Витебской области: 14 685 детей из всех районов области прошли диагностику зрения у врачей-офтальмологов. Белорусский детский фонд и компания А1 подвели итоги масштабного благотворительного проекта «Я вижу!», который в 2019 году реализовывался в Витебской области. С марта по декабрь мобильные бригады офтальмологов провели диагностику зрения у 14 685 сельских школьников из 21 района.

Поддержку организаторам проекта «Я вижу!» оказали Витебский облисполком и Министерство здравоохранения Республики Беларусь. Осмотры проходили в сельских школах 21 района: Оршанского, Дубровенского, Бешенковичского, Верхнедвинского, Глубокского, Докшицкого, Россонского, Сенненского, Миорского, Толочинского, Чашникского, Лиозненского, Городокского, Витебского, Ушачского, Шарковщинского, Шумилинского, Полоцкого, Лепельского, Браславского и Поставского.

Участники проекта — ученики сельских школ. Эти школы находятся далеко от крупных населенных пунктов, в которых работают врачи-офтальмологи, поэтому было очень важно оказать помощь именно сельским школьникам по месту их проживания и учебы.

Мобильные бригады врачей-офтальмологов со всем необходимым оборудованием приезжали прямо в школы.

В общей сложности врачи-офтальмологи посетили 178 школ и обследовали зрение у 14 685 детей. По результатам диагностики у 4340 школьников (29,5% от числа осмотренных) выявлены различные патологии зрения, причем у 1749 (11,9 % от числа осмотренных) нарушения зрения диагностированы впервые. 1627 детей, или 37,5% от числа детей, у которых были выявлены те или иные патологии, нуждались в очковой коррекции, 75 школьников были направлены на госпитализацию: на хирургическое (14 человек) и консервативное (61 человек) лечение, 107 получили направления на дополнительное обследование.

За четыре года реализации проект «Я вижу!» стал одной из самых масштабных социально-благотворительных инициатив, реализованных в Беларуси. В общей сложности за это время 35 врачей-офтальмологов посетили 693 школы в 62 районах четырех областей Беларуси и обследовали зрение у 51 474 детей. По результатам диагностики у 32,3% (16 604) школьников выявлены различные патологии зрения, причем у 51,8% (8 606 детей) из этого числа нарушения зрения диагностированы впервые. 5847 детей нуждались в очковой коррекции, 330 школьников были направлены на хирургическое и консервативное лечение, 367 получили направления на дополнительное обследование.

«Проект «Я вижу!» – это четко выстроенная cистема работы многих людей, организаций и ведомств во благо сохранения здоровья детей. За четыре года тысячи сельских школьников смогли получить профессиональную помощь врачей-офтальмологов– от конкретных рекомендаций и рецептов на очки до направлений на оперативное и консервативное лечение в условиях стационара, дополнительные обследования в областные и республиканские центры. Мы благодарны компании А1, Министерству здравоохранения Республики Беларусь, областным исполнительным комитетам, врачам и учителям, за совместную работу. Проект «Я вижу!» стал настоящим примером частно-государственного партнерства в решении конкретных задач», – отметил директор Белорусского детского фонда Александр Трухан.

Помимо оказания квалифицированной медицинской помощи школьникам в сельской местности важной составляющей проекта стала профилактика заболеваний органов зрения. Масштабная информационная кампания проводилась организаторами на протяжении всего проекта. Интерактивные билборды, кулинарный мастер-класс, социальные видеоролики в поддержку проекта учили взрослых и детей заботиться о зрении. В этом году с билбордов и телеэкранов диалог переместился на страницы комиксов.

Специально к финалу проекта «Я вижу!» организаторы при участии представителей творческого объединения «Сучасны комікс» Ольги Алдановой и Никиты Сенникова подготовили сборник комиксов «Я бачу!». История в картинках на белорусском языке о приключениях школьницы Алеси и ее друзей в увлекательной и популярной среди школьников форме напоминает о том, как важно беречь зрение – и как полезно бывает носить очки, когда в этом уже есть необходимость. В дополнение к самой истории читатели найдут на страницах комикса различные задания, выполнение которых представляет собой полезную гимнастику для глаз. Экземпляр сборника комиксов «Я бачу!» появится в школьных библиотеках по всей стране, чтобы вместе с его героями заботиться о своем зрении учились все новые и новые читатели.

«За годы своей работы проект «Я вижу!» стал по-настоящему массовым и смог помочь огромному количеству детей по всей Беларуси. Мы благодарны всем, с кем на протяжении этих четырех лет работали над проектом, и по-настоящему гордимся его результатами. Мы очень рады, что информационная кампания по профилактике заболеваний детского зрения затронула десятки тысяч детей и взрослых по всей стране. А комикс «Я бачу!» теперь станет замечательным подарком всем белорусским школьникам», – отметил начальник отдела по корпоративным коммуникациям компании А1 Николай Бределев.

По завершении проекта «Я вижу!» все современное диагностическое офтальмологическое оборудование, которое было закуплено организаторами, передано в учреждения здравоохранения УЗ «Витебский областной детский клинический центр», ГУЗ «Полоцкая центральная городская больница», ГУЗ «Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника», УЗ «Мозырская центральная городская поликлиника», УЗ «Могилевская областная детская больница».

Данные, полученные врачами в ходе работы в каждом регионе, находятся в информационной базе областных больниц, главных управлений по здравоохранению в областях и будут использованы специалистами.

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