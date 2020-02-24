Факты о Пинчуке, подозреваемом в случайном убийстве бизнесмена

7 фактов о главе Докшицкого района, который подозревается в случайном убийстве бизнесмена. Как писал ранее Витебский Курьер, во время охоты погиб предприниматель из Докшиц Валерий Янчак. Следственный комитет еще не сообщал о причинах его смерти, но источники в разных СМИ утверждают: в друга случайно выстрелил председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук.

13 лет во главе Докшицкого района

Олег Пинчук по происхождению полешук, но карьеру сделал в Лиозненском районе на Витебщине. Там он 11 лет руководил колхозом, который вывел из числа отстающих в передовые.

Олега Пинчука заметили и в 2007 году назначили председателем Докшицкого райисполкома. Теперь он один из самых опытных предриков – руководит регионом уже 13 лет!

Был на хорошем счету у руководства страны

В 2013-м Александр Лукашенко объявил Пинчуку благодарность. Занимая пост руководителя Администрации президента, Наталья Кочанова отмечала, что Докшицкий район — один из лучших в Витебской области по организации работы с обращениями граждан и по решению проблем с трудоустройством.

Буквально месяц назад губернатор Минщины Александр Турчин в общении с подчиненными поставил им в пример Олега Пинчука, который нашел для двух неплатежеспособных хозяйств инвесторов, а еще одно передал фермеру.

Связка с председателем Палаты представителей

Успешной работе местных властей в Докшицком районе заключается в том, что региону способствует руководитель нижней палаты парламента Владимир Андрейченко.

Он традиционно баллотируется от региона в депутаты и старается, чтобы местные жители не были на него обижены. За последние годы благодаря участию Андрейченко в районе построили новые стоматологическую поликлинику, автовокзал, водно-оздоровленческий комплекс, жилье, а также газифицировали агрогородки.

Пинчук публично благодарит Андрейченко за помощь региону.

Ставил погибшего бизнесмена в пример

В интервью «Советской Белоруссии» Пинчук рассказывал о заслугах Янчака: «В 2014 году местный бизнесмен приобрел неиспользуемое здание бывшего танцевального зала в райцентре и в конце прошлого года открыл на его месте ресторан «Сфера» на 100 посадочных мест. У жителей и гостей Докшиц он популярен».

По данным СМИ чиновник и бизнесмен были давними друзьями и не раз вместе ездили на охоту.

Пропагандирует здоровый образ жизни

Олег Пинчук участвует в лыжных забегах, окунается в прорубь на Крещение. Во время субботника он традиционно участвует в благоустройстве мемориального комплекса «Шуневка», передает UDF.BY

Поддерживает развитие крупных государственных колхозов

Пинчук отмечал, что он не против частников в сельском хозяйстве, но при условии: крупные хозяйства должны оставаться за государством, т.к. «это залог продовольственной безопасности».

Чиновник не видел ничего плохого и в присоединении убыточных колхозов к передовым.

«Мы можем пойти от обратного и сформулировать вопрос несколько по-другому: что дают эти (убыточные) предприятия интеграционным структурам? Самое главное — имущество: скот, технику, помещения. Не важно, в плохом состоянии или хорошем — это уже есть: приходи и работай. А еще свободные руки, которые остается лишь грамотно распределить в производственной цепочке», – заявлял Пинчук.

Сын работает в правоохранительных органах

Сын председателя райисполкома в старших классах работал помощником комбайнера-передовика. Но по стопам отца он не пошел: окончил Академию МВД и работает в правоохранительных органах.

Что говорят о погибшем бизнесмене Валерие Янчаке в Докшицах

В Докшицах на охоте застрелили бизнесмена. Под подозрением — глава района

Священнослужитель демонстрировал половой орган несовершеннолетним девушкам прямо на улице

Ремонт перил и входных дверей в подъездах будут оплачивать жильцы

Территория Витебской области расширится

Полочанин едва не сжег свою жену из-за затягивания бракоразводного процесса